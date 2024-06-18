Il doppio puntino sulle vocali

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il doppio puntino sulle vocali' è 'Dieresi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIERESI

Perché la soluzione è Dieresi? Il segno che si pone sopra una vocale per indicare che deve essere pronunciata separatamente o modificare la pronuncia normale di una parola. Viene usato spesso nelle parole straniere o nelle trascrizioni per chiarire la corretta articolazione delle vocali. Serve a evitare confusioni tra suoni simili e a rendere più chiara la lettura. Questo segno aiuta a distinguere parole che altrimenti potrebbero essere interpretate in modo diverso.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il doppio puntino sulle vocali" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il doppio puntino sulle vocali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

La definizione "Il doppio puntino sulle vocali" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il doppio puntino sulle vocali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Dieresi:

D Domodossola I Imola E Empoli R Roma E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il doppio puntino sulle vocali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

