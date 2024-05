Significato della soluzione per: Dire senza volerlo

La monogamia può riferirsi a una relazione esclusiva tra due esseri umani, a prescindere dalla loro unione matrimoniale. La monogamia, in etologia, per le specie a riproduzione sessuata è una forma di unione sessuale a carattere esclusivo, in contrapposizione alla poligamia in cui un individuo non ha un unico compagno. In biologia la monogamia fa riferimento al comportamento riproduttivo, ricreativo e sociale di una specie, in cui un animale si accoppia con un unico individuo nel corso di una o più stagioni riproduttive.

Italiano: Verbo: Intransitivo pronominale: smentirsi (vai alla coniugazione) . agire o affermare qualcosa che non sia in linea con la solita maniera di fare o di interloquire. Sillabazione: smen | tìr | si. Pronuncia: IPA: /zmen'tirsi/ . Etimologia / Derivazione: deriva da smentire . Sinonimi: contraddirsi, ritrattarsi, disdirsi. smascherarsi, tradirsi. Contrari: essere coerente, affermare, confermare.