La Soluzione ♚ Comandava in Portogallo La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SALAZAR . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SALAZAR

Significato della soluzione per: Comandava in portogallo António de Oliveira Salazar (in portoghese [~'tniu d oli'vj sl'za]; Vimieiro, 28 aprile 1889 – Lisbona, 27 luglio 1970) è stato un politico, economista e dittatore portoghese. . Presidente del Consiglio del Portogallo dal 1932 al 1968, Salazar fondò e guidò l'Estado Novo ("Nuovo Stato"), il governo autoritario corporatista portoghese che durò fino al 1974.

Altre Definizioni con salazar; comandava; portogallo;