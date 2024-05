Significato della soluzione per: Il berling di una famosa saga

Gösta Artur Roland Pettersson (Alingsås, 23 novembre 1940) è un ex ciclista su strada e pistard svedese. Nel 1968 ai Giochi della XIX Olimpiade di Città del Messico vinse l'argento nella cronometro a squadre e il bronzo nella gara in linea. Vincitore del Giro d'Italia 1971, fu per tre volte consecutive campione del mondo dilettanti nella Cronometro a squadre, medaglia di bronzo in linea tra i dilettanti nel 1964.

Italiano: Voce verbale: narra . terza persona singolare dell'indicativo presente di narrare. seconda persona singolare dell'imperativo di narrare. Etimologia / Derivazione: vedi narrare .