Significato della soluzione per: Il baldwin di suburban girl

Alexander Rae Baldwin III, detto Alec (Amityville, 3 aprile 1958), è un attore, comico e attivista statunitense. Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi premi e nomination tra cui tre Emmy Awards, otto Screen Actors Guild Awards, tre Golden Globe, una nomination al Tony Award al miglior attore protagonista in un'opera teatrale per il suo lavoro a Broadway e una candidatura all'Oscar al miglior attore non protagonista per The Cooler.

Gallese: Nome proprio: Alec . Alessandro. Inglese: Nome proprio: Alec . nome di persona maschile, diminutivo di Alexander.. Termini correlati: Alex. Alexander. Aleck.