È andato 13 volte a Sanremo ma non ha mai vinto - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : BAUDO

Pippo baudo, pseudonimo di giuseppe raimondo vittorio baudo (militello in val di catania, 7 giugno 1936), è un conduttore televisivo, autore televisivo

