Significato della soluzione per: Allungare il vino

Italiano: Verbo: Transitivo: annacquare (vai alla coniugazione) . aggiungere acqua ad un altro liquido, per diluirlo annacquare il vino.. (senso figurato) rendere qualcosa meno pesante o grave (detto in particolare di un'accusa, un giudizio negativo, una critica etc.). (economia) aumentare o modificare la valutazione di un capitale. Sillabazione: an | nac | quà | re. Pronuncia: IPA: /annak'kware/.