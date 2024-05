Significato della soluzione per: Addolcisce la bocca

Il termine caramella sembra derivare dal latino canna mellis, ovvero canna da zucchero oppure da calamellus, diminutivo di calamus «canna». Una caramella o bonbon è un prodotto dolciario con una elevata quantità di zucchero e altri componenti, per lo più aromi naturali (come ad esempio limone, arancia, fragola, liquirizia), latte, cacao, varie forme di agglutinanti (come l'amido o la gelatina) e talune volte, coloranti e aromi artificiali.

Italiano: Sostantivo: caramella ( approfondimento) f sing (pl.: caramelle) . (gastronomia) minuscolo dolce ricavato facendo cuocere zucchero, spezie e altri elementi e usualmente commercializzato in singoli involucri di carta. Voce verbale: caramella . terza persona singolare dell'indicativo presente di caramellare. seconda persona singolare dell'imperativo presente di caramellare. Sillabazione: ca | ra | mèl | la.