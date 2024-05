La Soluzione ♚ Viaggiano incolonnati La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TIR . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TIR

Significato della soluzione per: Viaggiano incolonnati Italiano: Acronimo / Abbreviazione: TIR m inv . (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) grande camion per trasportare merci da uno stato all'altro. Sillabazione: lemma non sillababile . Etimologia / Derivazione: dal francese Transports Internationaux Routiers trasporti internazionali su ruote .

