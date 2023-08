Spesso viaggiano incolonnati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spesso viaggiano incolonnati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TIR

Significato/Curiosita : Spesso viaggiano incolonnati

Direzione obbligatoria a sinistra installato sull'anello stesso (che invece è spesso assente alle nelle minirotatorie). ^ the rural speed limit sign rus 041a... Canzone italiana tir, su discografia nazionale della canzone italiana, istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi. (en) tir, su allmusic, all...