La Soluzione ♚ La valvola automatica degli impianti antincendio La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SPRINKLER .

Significato della soluzione per: La valvola automatica degli impianti antincendio Lo sprinkler (letteralmente "spruzzatore" in inglese) è un sistema automatico di estinzione a goccia; ha lo scopo di rilevare la presenza di un incendio e di controllarlo in modo che l'estinzione possa essere completata con altri mezzi, oppure di estinguerlo nello stadio iniziale (impianti ESFR = Early Suppression Fast Response). Un sistema sprinkler comprende un'alimentazione idrica e una rete di tubazioni, solitamente posizionate a livello del soffitto o della copertura, alla quale sono collegati, con opportuna spaziatura, degli ugelli erogatori chiusi da un elemento termosensibile. Inglese: Sostantivo: sprinkler ( approfondimento) . valvola che, facendo fuoriuscire automaticamente acqua da un apposito tubo, funge da estintore senza l'intervento umano. Etimologia / Derivazione: dall'inglese "'sprinkler" ovvero spruzzatore .

