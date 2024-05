La Soluzione ♚ Una sferzante presa in giro La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SATIRA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SATIRA

Significato della soluzione per: Una sferzante presa in giro La satira (dal latino satura lanx: il vassoio vuoto riempito di primizie in offerta agli dei) è un genere della letteratura, delle arti e, più in generale, di comunicazione, caratterizzata dall'attenzione critica ai vari aspetti della società, mostrandone le contraddizioni e promuovendo il cambiamento. La satira mira a far ridere criticando i personaggi e deridendoli in argomenti politici, sociali e morali. Italiano: Sostantivo: satira ( approfondimento) f sing (pl.: satire) . (letteratura) genere letterario, inerente alla poesia, che prende in giro con irrisione il modo di fare di una o più persone specifiche. (per estensione) monologo che si prefigge di mettere qualcuno in ridicolo. Sillabazione: sà | ti | ra. Pronuncia: IPA: /'satira/ . Etimologia / Derivazione: dal latino satura, che deriva da satur ossia "pieno, sazio" .

