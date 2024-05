Significato della soluzione per: Una mordace presa in giro

Sostantivo

La satira (dal latino satura lanx: il vassoio vuoto riempito di primizie in offerta agli dei) è un genere della letteratura, delle arti e, più in generale, di comunicazione, caratterizzata dall'attenzione critica ai vari aspetti della società, mostrandone le contraddizioni e promuovendo il cambiamento. La satira mira a far ridere criticando i personaggi e deridendoli in argomenti politici, sociali e morali.

satira ( approfondimento) f sing (pl.: satire)

(letteratura) genere letterario, inerente alla poesia, che prende in giro con irrisione il modo di fare di una o più persone specifiche (per estensione) monologo che si prefigge di mettere qualcuno in ridicolo

Sillabazione

sà | ti | ra

Pronuncia

IPA: /'satira/

Etimologia / Derivazione

dal latino satura, che deriva da satur ossia "pieno, sazio"

Citazione

Sinonimi

(genere letterario) epigrammatica

epigrammatica (componimento di genere satirico) epigramma

epigramma ( per estensione ) ironia, parodia, caricatura, derisione, irrisione, presa in giro, canzonatura, scherno, critica, sferzata

ironia, parodia, caricatura, derisione, irrisione, presa in giro, canzonatura, scherno, critica, sferzata poesia mordace, pasquinata

Contrari

elogio, lode, esaltazione, adulazione

Parole derivate

satirizzare, satirico, satirografo, satiro

Alterati

( diminutivo ) : satiretta

: satiretta ( spregiativo ) satiruccia

satiruccia (peggiorativo) satiraccia

Proverbi e modi di dire