La Soluzione ♚ Una festa notturna in collegio La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PIGIAMA PARTY . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PIGIAMAPARTY

Significato della soluzione per: Una festa notturna in collegio Un pigiama party è un evento di aggregazione sociale durante il quale un gruppo di persone, solitamente bambini o adolescenti, pernotta nella casa di un amico. Il pigiama party viene visto come un rito di passaggio dalla preadolescenza all'adolescenza, una prima esperienza di condivisione di spazi e attività senza la vicinanza dei genitori, spesso legate a giochi di società e al consumo di cibi e bevande. Italiano: Locuzione nominale: pigiama party ( approfondimento) m sing . (gergale) festa goliardica notturna dove i partecipanti indossano abiti da notte. Sillabazione: Lemma non sillababile . Pronuncia: Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Etimologia / Derivazione: Da pigiama e party .

Altre Definizioni con pigiama party; festa; notturna; collegio;