La Soluzione ♚ Una consonante spirante come l alveolare sorda La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FRICATIVA .

Significato della soluzione per: Una consonante spirante come l alveolare sorda Nella fonetica articolatoria, una consonante fricativa (o anche spirante) è una consonante, classificata secondo il proprio modo di articolazione. Il fono viene prodotto mediante un restringimento tra alcuni organi nella cavità orale, che si avvicinano senza tuttavia chiudersi completamente come nelle occlusive: l'aria continua a fuoriuscire, passando attraverso la stretta fessura formatasi e provocando in tal modo un rumore di frizione. Bengalese: Aggettivo: (ushmo) . (fonetica) fricativa.

