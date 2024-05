La Soluzione ♚ Una canzone di Lucio Battisti La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : E PAROLE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. EPAROLE

Significato della soluzione per: Una canzone di lucio battisti Parole parole è un brano musicale inciso dalla cantante italiana Mina in duetto con l'attore Alberto Lupo, pubblicato per la prima volta su singolo il 13 aprile 1972 dall'etichetta discografica dell'artista PDU e poi inserito nell'album Cinquemilaquarantatre a giugno dello stesso anno. L'anno successivo, Dalida e Alain Delon registrarono la canzone in francese come Paroles, paroles, che divenne un successo internazionale e uno standard in Francia. Italiano: Sostantivo, forma flessa: parole ( approfondimento) f pl . plurale di parola. Sillabazione: pa | rò | le. Pronuncia: IPA: /pa'rle/ . Etimologia / Derivazione: vedi parola . Citazione: Sinonimi: vocaboli, termini, voci, lemmi, definizioni, verbi. frasi, espressioni, discorsi, detti, motti, massime, sentenze. (per estensione) ragionamenti, dottrine, insegnamenti, consigli, regole, comandamenti, precetti.

