La Soluzione ♚ Si suona a forza di braccia La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FISARMONICA .

Significato della soluzione per: Si suona a forza di braccia La fisarmonica (dal greco antico: fsa, phsa, "soffio/mantice" e µ, harmonikòs, "armonico"), "accordéon" in francese, "accordion" in inglese e "Akkordeon" in tedesco, è uno strumento aerofono a tastiera, con mantice, ad ancia libera. Chi suona la fisarmonica è chiamato fisarmonicista. Italiano: Sostantivo: fisarmonica ( approfondimento) f sing (pl.: fisarmoniche) . (musica) strumento musicale. Sillabazione: fi | sar | mò | ni | ca. Pronuncia: IPA: /fizar'mnika/ . Etimologia / Derivazione: dal tedesco Physharmonika, formato dal greco sa cioè "soffio", "mantice" e da µ ovvero "armonico" . Proverbi e modi di dire: a fisarmonica: a mantice.

