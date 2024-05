La Soluzione ♚ Fa succedere il figlio al padre La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DINASTIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DINASTIA

Significato della soluzione per: Fa succedere il figlio al padre Una dinastia, o casata, indica un gruppo di individui influenti tutti appartenenti allo stesso albero genealogico, che può essere unito o ramificato in più famiglie anche molto diverse tra loro. Sebbene venga spesso usato per parlare di nuclei familiari di tipo nobiliare, il termine dinastia può essere inoltre applicato a longeve e importanti famiglie di imprenditori, politici o comunque di personalità in elevate condizioni socio-economiche. Italiano: Sostantivo: dinastia ( approfondimento) f sing (pl.: dinastie) . (storia) (politica) (diritto) serie di re o di principi di una stessa famiglia che si succedono al governo di uno o più paesi. Sillabazione: di | na | stì | a. Pronuncia: IPA: /dina'stia/ . Etimologia / Derivazione: dal greco dastea ossia "potere, signoria", derivazione di dst . Sinonimi: casa, casata, casato, casta, ceppo, discendenza, eredi famiglia, genealogia, stirpe,.

