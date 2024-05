La Soluzione ♚ Strettamente unito La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : AVVINTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. AVVINTO

Significato della soluzione per: Strettamente unito La Liberazione di san Pietro è un affresco (circa 660x500 cm) di Raffaello, databile al 1513-1514 e situato nella Stanza di Eliodoro, una delle Stanze Vaticane. Italiano: Aggettivo: avvinto m sing . lasciato alla propria sorte avversa è avvinto e quasi senza più speranza.. (per estensione) punito, sottoposto a punizione. (raro) incatenato. Voce verbale: avvinto . participio passato di avvincere. Sillabazione: av | vìn | to. Pronuncia: IPA: /av'vinto/ . Etimologia / Derivazione: vedi avvincere . Sinonimi: stretto, avvinghiato, legato, abbracciato.

