UNITE

Curiosità e Significato di "Unite"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Unite, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Unite? La parola UNITE si riferisce a qualcosa che è stato messo insieme o che è in stretta connessione con qualcos'altro, rispecchiando perfettamente l’idea di elementi che sono strettamente collegate. In un cruciverba, questa soluzione suggerisce l'atto di unirsi o collegarsi in modo indissolubile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: CongiunteNe è segretario generale António GuterresStrettamente combaciarneÈ strettamente legato alla musicaUn dato strettamente personale

Come si scrive la soluzione: Unite

Stai cercando la risposta alla definizione "Strettamente collegate"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

U Udine

N Napoli

I Imola

T Torino

E Empoli

