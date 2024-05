La Soluzione ♚ Lo è la storia di sempre La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : STESSA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. STESSA

Significato della soluzione per: Lo e la storia di sempre La stessa è un singolo della cantante italiana Alessandra Amoroso, pubblicato il 12 agosto 2018 come primo estratto dal sesto album in studio 10. Italiano: Aggettivo, forma flessa: stessa f sing . femminile di stesso. Sillabazione: stés | sa. Etimologia / Derivazione: deriva da stesso .

Altre Definizioni con stessa; storia; sempre;