La Soluzione ♚ I di Stato rovesciano i governi La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : COLPI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. COLPI

Significato della soluzione per: I di stato rovesciano i governi Italiano: Sostantivo: moto rapido e violento per cui un corpo entra in contatto con un altro Mi ha dato un colpo in testa con una forza tale da avermi quasi ucciso!.. rumore secco e inaspettato, provocato da varie cause Improvvisamente, risuonò un colpo di sparo.. movimento veloce di uno strumento od oggetto L'ho tagliato con un colpo di forbici.. il manifestarsi di un fenomeno atmosferico Un colpo di vento gli portò via il cappello.

Altre Definizioni con colpi; stato; rovesciano; governi;