La Soluzione ♚ Spiega la coda a ventaglio La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TACCHINO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TACCHINO

Significato della soluzione per: Spiega la coda a ventaglio I tacchini (genere Meleagris) sono gallinacei con zampe piuttosto lunghe e ali e coda proporzionalmente corte. Testa e parte superiore del collo appaiono bitorzolute, e dalla mascella superiore del becco, breve robusto ed arcuato, pende nel maschio un'escrescenza carnosa ed erettile di forma conica quando contratta e flaccida e pendula negli altri casi. A seconda dello stato di eccitazione le caruncole del collo e della testa assumono, sia nel maschio che nella femmina (in questa in misura attenuata) una colorazione che va dal rosso scarlatto al blu, al grigio. Italiano: Sostantivo: tacchino ( approfondimento) m sing (pl.: tacchini) . (zoologia) (ornitologia) grosso uccello domestico commestibile appartenente alla famiglia dei fasianidi caratterizzato da testa e collo nudi aventi bargigli rossi che pendono, da penne nerastre e dalla capacità dei maschi di allargare la coda a ruota. Sillabazione: tac | chì | no. Pronuncia: IPA: /tak'kino/ . Etimologia / Derivazione: voce di origine onomatopeica, dal verso dell’animale, con suffisso diminutivo .

Altre Definizioni con tacchino; spiega; coda; ventaglio;