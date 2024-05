La Soluzione ♚ Sono simili alle ONLUS La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ONG . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ONG

Significato della soluzione per: Sono simili alle onlus Italiano . Acronimo / Abbreviazione: ONG ( approfondimento) . (diritto) Organizzazione Non Governativa per lo più le ONG intraprendono battaglie che riguardano iniziative valoriali.. Termini correlati: (per estensione) ONLUS.

