La Soluzione ♚ Lo Scotti presentatore La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GERRY . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GERRY

Significato della soluzione per: Lo scotti presentatore Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti (Camporinaldo, 7 agosto 1956), è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, attore ed ex politico italiano. È considerato uno dei volti più noti di Mediaset, insieme a Paolo Bonolis e Maria De Filippi ed è considerato lo zio più famoso d'Italia con il soprannome Zio Gerry. Svedese: Sostantivo: julklapp, c sing indef . (Folkl.) tradizione natalizia svedese dello julklapp (v. etimologia). (per estens.) regalo di Natale, strenna. Etimologia / Derivazione: Formato da jul "Natale + verbo klappa (qui nel senso di "battere"; cfr. ted. klopfen) .Deriva da un'antica tradizione natalizia svedese, durante la quale persona, dapprima bussa alla porta (da cui: julklapp) e poi lancia in casa il pacchetto con dentro il proprio regalo di Natale oppure con le indicazioni su dove trovarlo (spesso con una poesia, in sved.

Altre Definizioni con gerry; scotti; presentatore;