La Soluzione ♚ Rinfresca chi lo agita La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : VENTAGLIO .

Significato della soluzione per: Rinfresca chi lo agita Un ventaglio o rosta è uno strumento portatile, che, quando lo si agita, si impiega per spingere l'aria verso la persona in modo da rinfrescarsi. Il ventaglio ha due parti principali: Il pavese, costituito dalla tela (dipinta, stampata o no), che può avere in aggiunta un ricamo, un merletto (Europa) oppure essere costituito da un semplice foglio di carta stampata (Asia). La base rigida e pieghevole, è spesso costruita in avorio, celluloide, legno, madreperla, plastica, oppure tartaruga, e viene denominata baraja. Italiano: Sostantivo: ventaglio ( approfondimento) m sing (pl.: ventagli) . (tessile) strumento portatile, che, quando lo si agita, si impiega per spingere l'aria verso la persona in maniera di rinfrescarsi. (senso figurato) successione di elementi molto simili. Sillabazione: ven | tà | glio. Pronuncia: IPA: /ven'tao/ . Etimologia / Derivazione: dal francese éventail che deriva di éventer cioè "ventilare", da vent ossia "vento" .

