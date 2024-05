La Soluzione ♚ Un reparto da grande azienda La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : RICERCA - LOGISTICA - CONTABILITÀ . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. RICERCA

Significato della soluzione per: Un reparto da grande azienda La ricerca scientifica è un'attività condotta da scienziati, ricercatori o altri studiosi avente lo scopo di scoprire, interpretare e revisionare fatti, eventi, per poi trascriverli. Comportamenti e teorie relative a qualunque ambito della conoscenza e dell'esperienza umana (sebbene il senso comune tenda a restringerla all'ambito della natura), usando metodi intersoggettivi e condivisi, cioè basati sul metodo scientifico. Italiano: Sostantivo: ricerca ( approfondimento) f sing (pl.: ricerche) . attività avente come scopo quello di reperire qualcosa o scovare qualcuno. azione orientata a reperire o individuare individui od oggetti ricerca scolastica.. (scuola) attività umana che usa metodi logici e rigorosi per interpretare, revisionare e scoprire fatti, eventi, comportamenti e teorie riguardanti qualsiasi ambito della conoscenza e dell'esperienza.

Altre Definizioni con ricerca; reparto; grande; azienda;