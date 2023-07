Il grande capo in azienda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il grande capo in azienda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BOSS

Significato/Curiosità : Il grande capo in azienda

Il termine "boss" si riferisce a una figura di autorità di alto livello in un'azienda o in un'organizzazione. Il boss è generalmente colui che detiene il potere decisionale e dirige le attività dell'organizzazione. È responsabile di prendere decisioni importanti, stabilire obiettivi, gestire risorse e supervisionare il lavoro dei dipendenti. Il termine "boss" può essere associato a un leader carismatico, influente e rispettato all'interno dell'azienda. Tuttavia, è importante sottolineare che il concetto di "boss" può variare a seconda del contesto culturale e organizzativo, e non è necessariamente sinonimo di un approccio autoritario o oppressivo.

