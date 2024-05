La Soluzione ♚ Quella marina è un flusso di acqua La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CORRENTE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CORRENTE

Significato della soluzione per: Quella marina e un flusso di acqua Italiano: Aggettivo: corrente . che corre acqua corrente.. (araldica) attributo degli animali raffigurati nell'atto di correre. senza interruzioni decoro corrente lungo tutte le mura.. attualmente in uso, che è in corso moneta corrente.. comune è un modo di dire corrente.. Sostantivo: corrente ( approfondimento) f sing (pl.: correnti) . (geografia)movimento di masse di materia aeriforme o liquida le correnti d'aria.

