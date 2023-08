Scarso flusso d acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scarso flusso d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il "rivolo" rappresenta un sottile e modesto flusso d'acqua, spesso associato a piccole correnti o ruscelli. Questo termine evoca l'immagine di un movimento delicato e continuo, contraddistinguendosi per la sua dolcezza e tranquillità. Il rivolo può attraversare ambienti naturali come boschi o prati, contribuendo a creare paesaggi sereni e rinfrescanti. Pur essendo modesto, il suo ruolo è prezioso nell'ecosistema, idratando piante e creature. Questa parola può anche essere usata in senso figurato per riferirsi a qualcosa di insignificante o di poco rilevante, sottolineando il contrasto tra la sua modestia e l'importanza dell'acqua nella vita.

