La Soluzione ♚ Può esserlo il sonno La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PESANTE .

Significato della soluzione per: Puo esserlo il sonno L'acqua pesante è acqua contenente una percentuale significativa dell'isotopo dell'idrogeno deuterio rispetto alla normale acqua, contenente in gran parte prozio. La sua formula bruta è la stessa dell'acqua: H2O. Il deuterio (D o 2H) si trova naturalmente nella molecola dell'acqua in quantità di circa 156 parti per milione (da notare che data la differenza di peso specifico le molecole di acqua contenenti deuterio tendono a concentrarsi sui fondali degli oceani); può essere presente come ossido di deuterio (D2O o 2H2O) o come ossido di deuterio e prozio (HDO o 1H2HO). Italiano: Aggettivo: pesante m e f sing (pl.: pesanti) . che ha un peso relativamente elevato.. (di vestito) che protegge efficacemente dal freddo per il suo spessore.. (di cibo) che è indigesto o poco digeribile.. lento e impacciato, senza agilità.. (di edificio) che è eccessivamente massiccio o decorato.. (fisica) (meccanica) che richiede molto sforzo. (economia) (di) moneta con elevato valore intrinseco.

