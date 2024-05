La Soluzione ♚ Protettori di artisti La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MECENATI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MECENATI

Significato della soluzione per: Protettori di artisti Il mecenatismo è il sostegno ad attività artistiche e culturali e, più nello specifico, nei confronti degli stessi artisti coinvolti in tali attività. Chi sostiene queste attività è detto mecenate (per antonomasia prende il nome di Gaio Cilnio Mecenate, 68 a.C. - 8 d.C.). Italiano: Aggettivo, forma flessa: mecenati m e f pl . plurale di mecenate. Sostantivo, forma flessa: mecenati m e f pl . plurale di mecenate. Sillabazione: me | ce | nà | ti. Etimologia / Derivazione: vedi mecenate .

