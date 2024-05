La Soluzione ♚ Pirlo allenatore La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ANDREA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ANDREA

Significato della soluzione per: Pirlo allenatore Andrea (pronuncia: /an'dra/) è un nome proprio di persona italiano; primariamente maschile, si registra un suo uso minoritario anche al femminile. Italiano: Nome proprio: Andrea ( approfondimento) m e f . nome proprio di persona, in Italia solitamente usato per il maschile. Etimologia / Derivazione: da aner, andros, uomo, (uomo, individuo di sesso maschile, guerriero); per altri, derivato da andréia, forza, coraggio virile . Sillabazione: An | drè | a. Pronuncia: IPA: /an'dra/ .

