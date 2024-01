La definizione e la soluzione di: Il piagnucolare del neonato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Altro che un intralcio. che mai più, nel mezzo della lotta, ti senta piagnucolare perché sei stanco di combattere." nel manga milo rivela che saga e kanon...

Nella lingua italiana, vengono detti verbi incoativi - impropriamente, per analogia col latino - quei verbi della terza coniugazione (-ire) che ampliano, o che possono ampliare, il paradigma desinenziale ordinario con l'interfisso -isc- tra radice e desinenza, alla 1ª, 2ª, 3ª e 6ª persona dell'indicativo presente, del congiuntivo presente e dell'imperativo. Si tratta di un fenomeno caratteristico solo della terza coniugazione, e presente nella stragrande maggioranza dei suoi verbi.

La denominazione, affermatasi nella grammatica tradizionale, è però impropria perché in italiano l'interfisso -isc- non è portatore di alcun significato proprio, in grado di conferire all'azione espressa dal verbo un aspetto incoativo (cioè di inizio dell'azione). Si tratta di una funzione che in latino aveva l'interfisso -sc-, di cui -isc- è erede e da cui sì trae tale denominazione, ma che in italiano non conserva valore semantico proprio: infatti, non vi è alcuna differenza tra nutro e nutrisco. Esistono soltanto, in rarissimi casi, alcune sfumature di significato che la tradizione letteraria ha assegnato in via preferenziale al paradigma in -isc- piuttosto che a quello ordinario, nei verbi che li ammettono entrambi, ma si tratta comunque di variazioni che non conferiscono all'interfisso un valore semantico proprio.

Italiano

Verbo

Intransitivo

Lamentarsi, piangere, frignare, piagnucolare, vagire

vagire (vai alla coniugazione)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

va | gì | re

Pronuncia

IPA: /va'dire/

Etimologia / Derivazione

deriva dal latino vagire

Sinonimi

(di neonati, lattanti) piangere, frignare, piagnucolare

Contrari