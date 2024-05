La Soluzione ♚ Un pelo della coda La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CRINE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CRINE

Significato della soluzione per: Un pelo della coda Il contrabbasso è uno strumento musicale della famiglia dei cordofoni ad arco. È nato nel XVI secolo in Europa; il suono viene prodotto tramite l'attrito sulle corde del crine di cavallo montato su una bacchetta di legno, detta archetto, mentre nel jazz e in altri generi popolari viene suonato quasi esclusivamente pizzicando le corde con le dita della mano. È lo strumento con il suono più grave di tutti gli archi (se si esclude il rarissimo ottobasso): le quattro corde producono rispettivamente dalla più acuta alla più grave le note Sol-Re-La-Mi, in accordatura da orchestra. Italiano: Sostantivo: crine m e f sing (pl.: crini) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (tessitura) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (letterario) lunghi capelli. Sillabazione: crì | ne. Pronuncia: IPA: /'krine/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Varianti: crino.

