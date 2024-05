La Soluzione ♚ Non ne ha lo smidollato La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : POLSO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. POLSO

Significato della soluzione per: Non ne ha lo smidollato Nell'anatomia umana, il polso è la regione stretta e flessibile dell'arto superiore che si trova tra la mano e l'avambraccio. Il polso è essenzialmente una fila doppia di piccole ossa corte chiamate carpo inframezzate da una specie di cerniera malleabile. L'articolazione è rinforzata dal legamento trasversale del carpo, il legamento dorsale del carpo, il ligamentum collaterale carpi ulnare e il ligamentum collaterale carpi radiale. Italiano: Sostantivo: polso ( approfondimento) m sing (pl.: polsi) . (anatomia) la parte terminale del avambraccio, subito prima dell'attaccatura della mano, nella quale le ossa di tali arti si uniscono tramite una complessa struttura di legamenti, che ne consentono l'articolazione si è rotto il polso. il polso di un essere umano in buone condizioni è capace di flettersi sia lateralmente che verticalmente al proprio asse.

