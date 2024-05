La Soluzione ♚ Nome trasformato in diminutivo accrescitivo ecc La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ALTERATO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ALTERATO

Significato della soluzione per: Nome trasformato in diminutivo accrescitivo ecc Lo stato di coscienza alterato corrisponde ad uno stato di coscienza con caratteristiche e dinamiche diverse rispetto a quello di veglia lucida. Lo si può definire in opposizione a quest'ultima, considerando lo stato di veglia come quello ordinario, che il soggetto riconosce come "normale", perché corrispondente alle dinamiche psichiche e fisiche, di pensieri, sensazioni e sentimenti, con cui il soggetto stesso ha più confidenza o che ha sperimentato per la maggior parte nel corso della sua vita. Italiano: Aggettivo: alterato m sing . (grammatica) relativo a una parola ottenuta tramite un processo di alterazione. Sostantivo: alterato m (pl.: alterati) . (grammatica) parola ottenuta tramite un processo di alterazione fuochino e focherello sono alcuni alterati di fuoco.. Voce verbale: alterato . participio passato di alterare. Sillabazione: al | te | rà | to. Pronuncia: IPA: /alte'rato/ .

