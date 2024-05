La Soluzione ♚ Nome comune dell elemento chimico Wolframio La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TUNGSTENO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TUNGSTENO

Significato della soluzione per: Nome comune dell elemento chimico wolframio Il tungsteno o volframio è l'elemento chimico avente numero atomico 74 e il suo simbolo è W. È un metallo di transizione duro, pesante, di colore da bianco a grigio-acciaio, noto per le sue buone proprietà reologiche. Si trova in numerosi minerali, tra cui la wolframite e la scheelite. Nel 1961 la IUPAC dichiarò ammissibili entrambi i nomi (quello di wolframio preferibile nei composti). In forma pura trova ampio impiego in applicazioni elettriche ed i suoi composti sono ampiamente usati nell'industria. Italiano: Sostantivo: tungsteno ( approfondimento) m sing . (chimica) elemento chimico solido, facente parte del gruppo dei metalli del blocco d, avente numero atomico 74, peso atomico 183,85 e simbolo chimico W. Si usa per la produzione dei filamenti della lampadine a incandescenza. Sillabazione: tung | stè | no. Pronuncia: IPA: /tung'stno/ . Etimologia / Derivazione: dallo svedese tungsten formato da tung ossia "pesante" e sten ovvero " pietra" .

