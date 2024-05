La Soluzione ♚ Monumento di origine egizia dentro a certe piazze La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : OBELISCO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. OBELISCO

Significato della soluzione per: Monumento di origine egizia dentro a certe piazze L'obelisco è un monumento celebrativo formato da un tronco di piramide alto e stretto, che culmina con una punta piramidale chiamata pyramidion. Gli obelischi antichi venivano ricavati da un unico blocco di pietra (un monolito). Gli obelischi sono monumenti in gran parte di origine egizia. Il nome deriva dal greco 'obelos', ovvero spiedo e 'obelisco' è un diminutivo che vuol dire 'spiedino'. Italiano: Sostantivo: obelisco ( approfondimento) m sing (pl.: obelischi) . (archeologia) (architettura) antico monumento egizio di simbologia solare che divenne in epoche successive un monolito. (araldica) monumento a forma di guglia appuntita, a sezione quadrata. Sillabazione: o | be | lì | sco. Pronuncia: IPA: /obe'lisko/ . Etimologia / Derivazione: dal latino obeliscus che deriva dal greco ßesdiminutivo di ße cioè "spiedo, obelisco" .

Altre Definizioni con obelisco; monumento; origine; egizia; dentro; certe; piazze;