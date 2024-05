La Soluzione ♚ Un mobiletto posto tra le poltrone La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TAVOLINO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TAVOLINO

Significato della soluzione per: Un mobiletto posto tra le poltrone Il tavolino Cicognino è un piano d'appoggio progettato nel 1952 dal designer Franco Albini e commercializzato a partire dal 1953 nella sua prima edizione dall'azienda Poggi Pavia e nella sua ultima versione, a partire dal 2008, dall'azienda di arredamento Cassina. Il nome "Cicognino", deriva dal design iconico dal gusto raffinato ed essenziale, che nella forma ludica evoca una rassicurante sensazione di familiarità evocando le sembianze dell'animale. . Italiano: Sostantivo, forma flessa: tavolino m sing (pl.: tavolini) . diminutivo di tavolo. (Item of furniture) A small table, an occasional table, a table or a desk.. (falegnameria) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: ta | vo | lì | no. Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

