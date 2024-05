La Soluzione ♚ Meglio perderlo che trovarlo La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CHILO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CHILO

Significato della soluzione per: Meglio perderlo che trovarlo Chilo (o kilo) è un prefisso che deriva dal francese kilo, nonché dal greco , chílioi, mille, nei nomi di unità di misura multiple (così come introdotti dalla Convenzione del 1795) per il sistema metrico decimale che esprime il fattore 103, ovvero 1000, mille. In lingua italiana viene correntemente utilizzato trascritto come chilo. Il suo simbolo è k; viene ancora erroneamente utilizzato il simbolo K (riservato al kelvin), ammesso nel passato ma ora non più consentito ufficialmente; K viene anche usato, non correttamente, come simbolo del prefisso kibi (KiloBinary, Ki), cioè per esprimere il fattore 1024. Italiano: Sostantivo: chilo ( approfondimento) m sing (pl.: chili) . (fisica) abbreviazione di chilogrammo. (biologia) (biochimica) (fisiologia) (medicina) liquido lattiginoso proveniente dall'intestino, che contiene materiali nutritizi assorbiti da quest'ultimo durante la digestione. Sillabazione: chì | lo. Pronuncia: IPA: /'kilo/ . Etimologia / Derivazione: (peso) abbreviazione di chilogrammo.

