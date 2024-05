La Soluzione ♚ Litigiosi ribelli La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : RIOTTOSI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. RIOTTOSI

Significato della soluzione per: Litigiosi ribelli Bernardo di Sassonia (1140 circa – Ballenstedt, 2 febbraio 1212) è stato un principe germanico della Casa degli Ascani. Fu conte di Ballenstedt e di Anhalt oltre che signore di Bernburg per eredità paterna. Dal 1180 alla morte fu duca di Sassonia come Bernardo III di Sassonia. Italiano: Aggettivo, forma flessa: riottosi m pl . plurale di riottoso. Sillabazione: ri | ot | tó | si. Pronuncia: IPA: /riot'tosi/ o IPA: /riot'tozi/ . Etimologia / Derivazione: vedi riottoso . Sinonimi: ribelli, indocili, ostinati, indomabili, tenaci. litigiosi, attaccabrighe, rissosi, intransigenti. (per estensione) (di bestie) recalcitranti, restii. Contrari: arrendevoli, remissivi, condiscendenti.

