La regione brasiliana con i ribelli cangaceiros - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La regione brasiliana con i ribelli cangaceiros. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SERTAO

Significato/Curiosita : La regione brasiliana con i ribelli cangaceiros

Paese nella seconda metà del xix secolo. i ribelli che presero parte al fenomeno venivano chiamati cangaceiros. il ribellismo nel sertão fu guidato da... Comune dello stato brasiliano del rio grande do sul, vedi sertão (rio grande do sul). il sertão (ipa: [sh't~w~]) (plurale sertões, parola della lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

