La Soluzione ♚ Si lascia nella segreteria telefonica La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MESSAGGIO .

Significato della soluzione per: Si lascia nella segreteria telefonica Per messaggio si intende il testo di una comunicazione diretta da un mittente a un destinatario: soventemente utilizzato è uno scritto, cartaceo o telematico; allo scopo si possono utilizzare dei mezzi di comunicazione di massa, o strumenti vari quali la lettera, l'e-mail, l'SMS e l'MMS, il post, il telegramma, il telefax. Italiano: Sostantivo: messaggio ( approfondimento) m sing (pl.: messaggi) . comunicazione scritta oppure orale trasmessa indirettamente tramite altre persone o altri strumenti di comunicazione Il messaggero lesse il suo messaggio per il Re di Francia.. messaggio SMS: (elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) breve scritto composto al massimo di 160 caratteri, spedito o ricevuto per mezzo di un telefono cellulare, leggibile sul display del medesimo Mi è appena arrivato un messaggio sul telefonino.

