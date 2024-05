La Soluzione ♚ L impeto che trascina La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FOGA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FOGA

Significato della soluzione per: L impeto che trascina Foga è il secondo album in studio del rapper italiano Enigma, pubblicato il 1º aprile 2014 dalla Machete Empire Records. Italiano: Sostantivo: foga f sing (pl.: foghe) . forte agitazione. (per estensione) momento di patos in cui potrebbero manifestarsi gesti d'ira nella foga della discussione lo insultò pesantemente.. (per estensione) entusiasmo incontrollato. Sillabazione: fó | ga. Pronuncia: IPA: /'foga/ . Etimologia / Derivazione: dal latino fuga cioè "fuga" . Sinonimi: ardore, impeto, slancio, veemenza, energia, violenza, impulso, passione, fervore, entusiasmo, furia, irruenza, frenesia, zelo.

