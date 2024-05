La Soluzione ♚ Un grazioso cucciolo La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CAGNOLINO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CAGNOLINO

Significato della soluzione per: Un grazioso cucciolo piccolo esemplare di Canis lupus familiaris Cagnolino – stile di nuoto Italiano: Sostantivo: cagnolino m sing . cane molto piccolo o cucciolo il cagnolino era rimasto per un attimo interdetto... poi riprese la passeggiata.. Sillabazione: ca | gno | lì | no. Pronuncia: IPA: /kao'lino/ . Etimologia / Derivazione: diminutivo di cane . Sinonimi: cagnetto.

