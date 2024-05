La Soluzione ♚ Un genere della Franklin La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SOUL . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SOUL

Significato della soluzione per: Un genere della franklin Soul, che letteralmente significa "anima" in inglese, è un termine essenzialmente usato per riferirsi ad un tipo di musica sviluppata dagli anni sessanta, soprattutto da musicisti neri. Aretha Franklin, Otis Redding, Donny Hathaway, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Dionne Warwick, Wilson Pickett e Stevie Wonder sono alcuni dei nomi maggiormente rappresentativi della soul music. La “musica dell'anima” nacque dalla fusione delle sonorità del jazz e del gospel con i modi della canzone pop. Inglese: Sostantivo: soul . (religione) (psicologia) anima. Sillabazione: lemma non sillababile . Pronuncia: IPA: /sl/. Italiano: Sostantivo: soul m . (forestierismo) (musica) genere musicale derivato dai canti liturgici afroamericani, di cui riprende la carica emotiva ma cantando testi di natura non religiosa, nato negli Stati Uniti negli anni sessanta. Sillabazione: Lemma non sillababile .

