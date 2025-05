Un genere musicale di Aretha Franklin nei cruciverba: la soluzione è Soul

Home / Soluzioni Cruciverba / Un genere musicale di Aretha Franklin

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un genere musicale di Aretha Franklin' è 'Soul'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOUL

Curiosità e Significato di "Soul"

Hai risolto il cruciverba con Soul? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Soul.

Il Soul è un genere musicale che combina elementi di gospel, rhythm and blues e jazz, caratterizzato da una forte espressività emotiva e da un'intensa interpretazione vocale. Aretha Franklin, conosciuta come la Regina del Soul, ha rivoluzionato il genere con la sua potente voce e le sue canzoni iconiche, influenzando artisti di diverse generazioni.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: James Brown ne è ritenuto un padreGenere che derivò dal gospelGenere musica­le di Aretha FranklinIl genere di Aretha FranklinUn moderno genere musicale derivato dall hip hop

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Soul

Non riesci a risolvere la definizione "Un genere musicale di Aretha Franklin"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

O Otranto

U Udine

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B L I E R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LIBERI" LIBERI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.