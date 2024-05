La Soluzione ♚ Gara d abilità per motociclisti La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TRIAL . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TRIAL

Significato della soluzione per: Gara d abilita per motociclisti Il trial è una disciplina sportiva. Esso nasce come una specialità del motociclismo, intorno agli anni cinquanta, ed il nome deriva dalla dicitura inglese "try all", che significa prova tutto, dando subito l'idea dello spirito di base di queste 'competizioni', di provare ad affrontare e superare ogni tipo di ostacolo naturale (delle prove outdoor, all'aperto) o artificiale (delle gare indoor, al chiuso). Inglese: Aggettivo: trial . di prova, sperimentale. (diritto) processuale. Sostantivo: trial . prova, esperimento, saggio. prova, collaudo. cruccio, tribolazione, croce. afflizione, dolore, sofferenza. prova, momento difficile, momento doloroso. (diritto) processo, giudizio. (sport) prova, gara. (medicina) sperimentazione clinica. WordReference.com, Versione on-line Italiano-Inglese. Il Sansoni, Inglese edizione on-line da "www.

