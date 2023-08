Gara di abilità per motociclisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gara di abilità per motociclisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRIAL

Significato/Curiosita : Gara di abilita per motociclisti

Considerato ufficiale perché non stabilito in gara. il circuito viene utilizzato anche per numerose manifestazioni, corse di beneficenza, concerti e in alcune occasioni... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi trial (disambigua). il trial è una disciplina sportiva. esso nasce come una specialità del motociclismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

